Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis festeggiamo il compleanno del figlio

A distanza di alcuni giorni dall’annuncio della separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la coppia è apparsa di nuovo insieme. Pertanto, i due hanno deciso di rimanere uniti nel giorno del 19esimo compleanno del loro figlio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quando hanno annunciato la loro separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno fatto una promessa: rimanere uniti nonostante tutto per l’amore della propria famiglia. E così è stato. Infatti, nel corso delle ultime ore, gli ormai ex coniugi sono apparsi insieme in occasione del 19esimo compleanno del loro figlio Davide.

Di recente, si sono ritrovati insieme per festeggiare un evento così speciale con una cena di famiglia. A dimostrarlo sono state alcune foto pubblicate sul profilo Instagram dell’opinionista del Grande Fratello Vip. D’altronde, era stata la stessa Sonia Bruganelli a dichiarare di essersi separata da suo marito in modo del tutto sereno:

Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la separazione

Dopo tanti anni di amore, Sonia Bruganelli e Paolo Paolo Bonolis hanno deciso di mettere un punto definitivo al loro matrimonio. L’ormai ex coppia ha diffuso l’annuncio attraverso un’intervista rilasciata a “Vanity Fair”:

Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze.

In ogni modo, già da un po’ di tempo, sul web, si facevano sempre più insistenti le indiscrezioni su una presunta crisi matrimoniale. Qualche mese fa, entrambi avevano smentito le voci con un video ironico pubblicato sui social. Dopo il comunicato ufficiale, l’opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini ha voluto spiegare i motivi di quella smentita. Queste sono state le sue parole: