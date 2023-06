Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati pagati per l’intervista? Ecco la verità

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sarebbero stati pagati per rilasciare un’intervista a “Vanity Fair”. Nel corso delle ultime ore, la diretta interessata ha deciso di svelare la verità sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nei giorni scorsi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione in un’intervista rilasciata a” Vanity Fair”. Già nei mesi scorsi, si vociferava che la coppia stesse affrontando una crisi sentimentale ma il tutto è stato confermato recentemente dai diretti interessati.

In ogni modo, in molti ipotizzano che gli ormai ex coniugi abbiano ricevuto dei soldi per annunciare la loro rottura nell’intervista a “Vanity Fair”. A diffondere la smentita ci ha pensato l’opinionista del Grande Fratello Vip attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La donna ha voluto chiarire:

Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio.

Successivamente, qualcuno le ha chiesto il motivo della precedente smentita giunta attraverso un video realizzato a bordo piscina. Questa è stata la sua risposta:

Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire.

Infine, anche Paolo Bonolis ha fatto un intervento in merito alla questione. Il celebre conduttore ci ha tenuto a precisare che loro stessi avrebbero dovuto dare la notizia per primi, anziché i giornali: