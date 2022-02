Ieri nuova puntata del Grande Fratello Vip con diversi colpi di scena anche in studio. Come sempre oltre ad Alfonso Signorini c’erano le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

All’improvviso la moglie di Paolo Bonolis ha lanciato una velata frecciatina alla collega con Alfonso Signorini che è rimasto spiazzato.

Dopo l’ennesimo collegamento con la casa il conduttore è rientrato in studio chiedendo un parere alle sue due opinioniste. Ma è stata Sonia Bruganelli a prendere parola dicendo:

“Hai notato che Jessica ha lo stesso desiderio suo?” – indicando chiaramente Adriana Volpe.

Alfonso Signorini non ha capito e ha chiesto a Sonia delucidazioni. “Il fatto che vuole diventare anche lei una conduttrice famosa…”. Adriana Volpe è rimasta interdetta mentre il pubblico applaudiva.

Insomma la Bruganelli per l’ennesima volta ha colpito nel segno portandosi a casa il match contro la Volpe. E pensare che in settimana le due sembravano avessero fatto pace.

Le due opinioniste ospite di Verissimo si sono raccontate annunciando di aver trovato un feeling. “Abbiamo creato un feeling: è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mano, ci consigliamo” – ha rivelato la Volpe e Bruganelli ha confermato: “Io le voglio bene“.

Poi una ha raccontato l’altra. “Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica” – ha detto Adriana Volpe che ha provato a descrivere la collega – ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile”.

“Adriana vive di emozioni, lei vorrebbe vedere sempre tutto rosa e a cuori, è un suo pregio, ma io non sono così” – le parole invece della Bruganelli che, colpita dalle parole di Volpe nei suoi confronti, si è alzata e l’ha abbracciata. Un momento unico e inaspettato che dimostra che anche dai rapporti più complessi puoi crearsi un sano equilibrio. Chissà però come avrà preso le parole di ieri Adriana.