Sonia Bruganelli ha un presunto flirt con Antonino Spinalbese? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti Sonia Bruganelli avrebbe un flirt con Antonio Spinalbese. A far emergere i dubbi è stato un commento sui social che di certo non è passato in osservato ai fan. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, Sonia Bruganelli è finita al centro della cronaca rosa e, questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stato uno scambio di commenti sui social con Antonino Spinalbese. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’opinionista sarebbero diventati protagonisti di una storia d’amore tutta nuova.

A far scoppiare il clamoroso gossip sono stati alcuni commenti apparsi sotto un post su Instagram. Nel dettaglio, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto sul suo account social che ritrae lei stessa al fianco di due amici Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Sotto al post in questione, facendo riferimento di essere stato escluso dallo scatto, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha scritto:

Manca il ragazzino lì in mezzo.

La risposta di Sonia Bruganelli non è tardata ad arrivare. Queste sono state le sue parole, le quali hanno fatto intendere che Antonino Spinalbese fosse stato presente in quel momento insieme a tutta la comitiva di colleghi:

Non capisco a chi tu possa riferirti.

In ogni modo, non esiste alcuna prova la quale possa sostenere questa teoria. Pertanto, la spiegazione più plausibile dietro questo innocente scambio di commenti sarebbe un incontro di lavoro. Nel dettaglio, Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese avrebbero organizzato una cena tra colleghi in quanto starebbero lavorando insieme ad un progetto. Inoltre non è giunta ancora nessuna dichiarazione dei diretti interessati, quindi si tratta solamente di supposizioni.