Sonia Bruganelli, il video social sulla sua camera da letto e il dettaglio che non è passato inosservato

Attualmente è impegnata nel Grande Fratello Vip dove ricopre il ruolo di opinionista insieme ad Adriana Volpe. Ma Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva anche sui social dove è seguitissima e condivide momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche privata. In questi giorni l’opinionista del GF Vip ha condiviso sulla sua pagina Instagram immagini sulla sua camera da letto dove non sono passati inosservati alcuni dettagli.

Il video che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso sulla sua pagina Instagram ha permesso al popolo del web di osservare attentamente la casa dove l’opinionista del GF Vip vive insieme a suo marito. Proprio agli occhi del popolo del web non sono passati inosservati alcuni dettagli dell’abitazione dell’opinionista del Grande Fratello Vip.

Il video in questione condiviso da Sonia Bruganelli sulla sua pagina Instagram ritrae la moglie di Paolo Bonolis ancora a letto alle ore 12. Per questo sono evidenti alcuni dettagli della camera da letto dell’amata coppia.

Il primo dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei followers dell’opinionista del GF Vip è la vasca idromassaggio, posta di fronte al letto della coppia. Più in dettaglio, si tratta di una vasca in marmo caratterizzata all’interno da alcune piastrelle e un mosaico che ritroviamo anche sulla parte su cui la vasca poggia.

Oltre alla vasca idromassaggio, la camera da letto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è abbastanza spaziosa da accogliere anche un divano a due posti. Inoltre, al centro della camera, è presente un’ampia doccia trasparente. Un altro dettaglio che non passa inosservato, però, è dato dalle grandi firme.

Stando al video condiviso da Sonia possiamo infatti notare che le lenzuola matrimoniali portano la firma di Hermès. Anche i cuscini appartengono al noto brand e il loro costo è davvero da capogiro. Ogni cuscino, infatti, ha un prezzo di 720 euro.

