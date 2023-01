Adriana Volpe confessa di scriversi con un big di Sanremo: ecco chi è

In occasione dell'ospitata a "BellaMa", Adriana Volpe svela un inedito scoop

Senza alcuna ombra di dubbio, Adriana Volpe è uno dei personaggi famosi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione Italia. Nel corso della sua ospitata a BellaMa, la celebre conduttrice ha rivelato uno scoop che di certo non è passato in osservato ai telespettatori italiani. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Adriana Volpe non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore, la nota presentatrice è finita nel mirino delle news. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip sono state le sue dichiarazioni rilasciate in occasione della sua ospitata a BellaMa, il format condotto da Pierluigi Diaco.

Nel corso della puntata di BellaMa andata in onda il giorno lunedì’ 23 gennaio 2023, la Volpe è stata una delle protagoniste del format di Pierluigi Diaco. La conduttrice ha avuto l’occasione di parlare in merito alla 73esima edizione del Festival di Sanremo insieme ad Antonella Elia e Carlo Conti. Nell’intento di esprimere varie curiosità e opinioni sui cantanti big in gara, la conduttrice ha rivelato uno scoop inedito.

Lo scoop di Adriana Volpe

Dopo aver dichiarato di avere una grande passione per la musica di Tananai, la conduttrice ha svelato di scriversi con Rosa Chemical, Manuel Franco Rocati. Queste sono state le sue parole:

Tananai mi piace da morire…ma la vera busta choc te la do io. Lo sai chi mi sta scrivendo? Rosa Chemical. Mi sta scrivendo. Eh insomma…ci stiamo messaggiando. Non c’è “una cosa”. Su Sanremo, parliamo di Sanremo…

Stando a quanto sostiene la Volpe, sarebbe stato proprio il cantate a fare il primo passo nei suoi confronti. La conduttrice ha sostenuto che si starebbe sentendo con il diretto interessato solo per parlare del Festival di Sanremo. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno incuriosito il pubblico italiano.