Sonia Bruganelli è stata riconfermata per la seconda volta opinionista del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini vedrà protagoniste ben due donne della tv senza peli sulla lingua e determinate a creare polemiche.

Insieme alla moglie di Paolo Bonolis, il noto conduttore ha deciso di dare una grande possibilità a Orietta Berti. Quest’ultima infatti, sederà al fianco di Sonia pronta a punzecchiare e criticare i comportamenti dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Nella passata edizione del programma, Sonia Bruganelli si è dimostrata una donna dal carattere forte, pungente ma soprattutto diretto. È proprio lei ad aver lasciato il segno per le varie discussioni creare e per le critiche nei confronti di gran parte dei concorrenti passati.

La sua riconferma all’interno del GF Vip 7 ha però scatenato diversi commenti negativi da parte dei social. Molti telespettatori infatti, non sono d’accordo con la scelta di Alfonso nel riconfermare la Bruganelli come opinionista del programma. Proprio per questo, una lettrice ha voluto chiedere il parere di Maurizio Costanzo, criticando il comportamento tenuto dalla showgirl.

Sonia Bruganelli, la rivelazione di Maurizio Costanzo

Il famoso giornalista ha così spiegato e difeso Sonia Bruganelli, criticata e offesa da un gran numero di telespettatori che, non apprezzano il suo modo di fare e la sua parlantina tagliente. La 48enne infatti, è stata descritta dagli utenti come una persona troppo acida e polemica sia nei confronti dei concorrenti ma anche dei suoi colleghi.

Il marito di Maria De Filippi inaspettatamente ha difeso la moglie di Paolo Bonolis, rivelando il motivo per il quale Sonia si comporta in modo fin troppo schietto. Quest’ultimo ha confermato la difficoltà del ruolo da opinionista, spiegando come in certe occasioni, bisogna essere pungenti e diretti.

In questo modo il famoso giornalista ha deciso di difendere a spada tratta l’opinionista lasciando tutti i lettori molto sorpresi. La una delle prime volte in cui Costanzo si mostra in disaccordo con le parole dei suoi fan, ritenendo il lavoro svolto da Sonia molto preciso e pungente.