Sonia Bruganelli si mostra su un aereo privato: sul web è polemica

Senza alcuna ombra di dubbio Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati all’interno del mondo del web. Di recente la celebre opinionista si è mostrata su un aereo privato. Alla luce di questo è finita nel mirino delle polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sonia Bruganelli è tornata a lanciare provocazioni sui social. La moglie di Paolo Bonolis si è resa protagonista di un gossip a causa di una foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si mostra all’interno di un aereo privato.

Il commento di Sonia Bruganelli

Ciò che che ha sollevato le numerose critiche da parte degli utenti del web non è stato lo scatto in questione ma il commento aggiunto dalla diretta interessata nella didascalia del post. Infatti, stando alle sue dichiarazioni, la moglie di Paolo Bonolis preferisce volare su un aereo privato piuttosto che attendere in aeroporto e vedere il suo volo cancellato. Queste sono state le sue parole:

Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Alla luce delle sue rivelazioni, alcuni fan si sono schierati dalla sua parte apprezzando la sua scelta, invece altri hanno espresso disaccordo. Infatti, numerosi sono i commenti che possiamo leggere sotto al post in questione. Per esempio un utente ha scritto: