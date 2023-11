Verissimo, Paolo Bonolis svela in che rapporti è con Sonia Bruganelli

In occasione del ritorno di Ciao Darwin, Paolo Bonolis è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre che parlare della nuova edizione della trasmissione, il conduttore ha svelato anche in che rapporti è con Sonia Bruganelli. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto rivelato da Paolo Bonolis durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo:

Sono molto pudico nei sentimenti, come mio padre. Tendo a gestirli con ironia e con cinismo, quello buono, ma più per pudore. La vita è fatta così. Ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera.

Parlando poi del rapporto con Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha aggiunto:

Sì, c’è. Finché uno dei due non cade. Dice che io sono sempre là. Che ci sto a fa? Non mi muovo da là. Chi lo sa che succede. L’importante è farsi trovare con lo spirito sereno.

E, continuando con il suo discorso, il conduttore ha poi dichiarato che:

Non succede niente. Sono state prese in considerazione delle cose e basta così. Si dice che l’anima è un conto, il corpo è un altro. No? Però pure il corpo…