Sonia Bruganelli lancia una frecciatina a Laura Freddi dopo una frase su Paolo Bonolis: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore i nomi di Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Alcune frasi social condiviso dalla Freddi su Paolo Bonolis hanno scatenato l’ira della moglie del conduttore che ha lanciato all’ex gieffina una serie di frecciatine. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi protagoniste di un battibecco sui social. In questi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso sulla sua pagina Instagram lo spezzone di un’intervista in cui parlava di Paolo Bonolis. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo.

A questo punto è intervenuta Sonia Bruganelli che ha deciso di commentare rispondere a quanto dichiarato da Laura Freddi con queste parole:

Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima.

Non è poi tardata ad arrivare la replica dell’ex protagonista di Non è la Rai che ha risposto alla moglie di Paolo Bonolis in questo modo:

Basta non se ne può più. Ma chi l’ha mai raggiunto il successo, magari!

In seguito Laura Freddi ha proseguito la sua intervista facendo una rivelazione proprio sul suo ex compagno: