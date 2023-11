Sonia Bruganelli, l’inaspettata dedica a Paolo Bonolis spiazza: le sue parole

Sonia Bruganelli non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip sta occupando ampio spazio le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’imprenditrice ha dedicato all’ex marito Paolo Bonolis delle parole che hanno stupito tutti.

Nonostante abbiano maturato la decisione di mettere la parola fine al loro matrimonio, il rapporto che vivono Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è fatto di affetto e stima reciproca, come dimostra la dedica che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto per il suo ex marito. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Continuo a pensare che tu sia il migliore.

Sonia Bruganelli ha scritto questa dedica a Paolo Bonolis in un reel che mostra il conduttore che intrattiene un discorso con Fabio Fazio sulla tecnologia.

Sonia Bruganelli e le parole su Paolo Bonolis: “Ecco cosa mi ha insegnato”

In una recente intervista rilasciata al giornale ‘Vanity Fair’, Sonia Bruganelli ha parlato a lungo del suo rapporto con Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato in questo modo del suo ex marito:

Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima. Lui mi ha insegnato a non esserlo. Mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri.

Paolo Bonolis ha invece commentato la separazione da Sonia Bruganelli con queste parole: