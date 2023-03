Sonia Bruganelli, perché indossò un maxi cappellino in studio

Una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Sonia Bruganelli che sta vivendo questo reality in veste di opinionista insieme ad Orietta Berti. La moglie di Paolo Bonolis è al secondo anno consecutivo in questa insolita veste, lei che ama molto stare dietro le quinte.

Fonte: Mediaset

Sonia è una che di certo non le manda a dire e spesso per questo suo lato caratteriale è arrivato allo scontro con diversi concorrenti. Sonia è anche una grande fan per lo stile e la moda e ad ogni puntata regala sempre spunti interessanti con i suoi look.

Qualche settimana fa si è presentata in studio con un vistoso cappello in testa, un modello nero a falda larga firmato Borsalino. Un look un po’ strano che lo stesso Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di chiedergli il motivo paragonandola a Pamela Prati che era presente in studio. Sonia ha spiegato subito la sua scelta di stile.

“Me lo ha regalato una persona a cui tengo molto. Poi mi hanno detto che ho questi occhi che sparano troppo e allora devo stare un po’ più low-profile” – le sue parole che hanno in qualche modo provocato ancora una volta ma in modo indiretto.

Le simpatie con Antonella Fiordelisi

Ma se c’è una persona che ha conquistato le simpatie della Bruganelli è Antonella Fiordelisi. L’influencer con i suoi comportamenti è stata spesso criticata nella casa ma Sonia in varie occasioni l’ha difesa. Alcune ore fa al termine dell’ultima puntata Antonella ha pubblicato uno scatto insieme a lei e a sua mamma scrivendo: “Che splendide persone, vi adoro”.

Chissà che non possa aprirsi una nuova collaborazione professionale tra le due visto che Sonia gestisce la SDL Tv, società di produzione che si occupa di casting e produzioni televisive.