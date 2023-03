Antonella Fiordelisi chiede scusa al GF Vip: “Prendo le distanze da mia madre”

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi รจ stata una delle protagoniste piรน amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana dalla sua eliminazione, l’ex gieffina ha voluto chiedere scusa al reality show condotto da Alfonso Signorini per via dell’appello lanciato da sua madre.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Ieri sera 27 marzo 2023 รจ andata in onda un’altra puntata del celebre reality show su Canale 5. Nel corso della semifinale, Antonella Fiordelisi รจ stata ospite nello studio di Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—™๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ถ ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฟ (@antonellasupporter)

L’influencer รจ stata eliminata la settimana scorsa dal Grande Fratello Vip per via dell’appello lanciato sui social da sua madre. Infatti, quest’ultima, preoccupata per le condizioni di salute di sua figlia, ha invitato i telespettatori del programma a votare per la sua eliminazione.

La mamma di Antonella Fiordelisi ha accusato il programma condotto da Alfonso Signorini parlando addirittura di bullismo. Alla luce di questo, la reazione dell’ex gieffina รจ stata inevitabile e non l’ha presa molto bene:

Se l’ha fatto dal mio profilo รจ normale che sia finita cosรฌ. Grazie mamma, mi hai fatta uscire. Nel 2019 mi avevano proposto l’Isola dei famosi e mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare e io mi sono fatta condizionare e ho rinunciato. Lei ha quindi fatto un appello che non doveva fare, io volevo arrivare fino in fondo. Ho capito una cosa, non devo lasciare il mio profilo ai miei genitori.

A distanza di una settimana dall’accaduto, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha voluto porgere le proprie scuse nella diretta di ieri. Queste sono state le sue parole: