Sonia Bruganelli pronta a tornare in tv: dove e quando potremmo vederla

In questi giorni Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Qui l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere pronta a tornare sul piccolo schermo. Scopriamo insieme dove e quando potremmo rivedere in tv l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ha rivelato di essere in contatto con Mediaset per portare in tv il suo programma. Lei stessa ha rivelato la notizia in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se ho già iniziato a registrare I libri di Sonia? Sì. Il mix sarà sempre lo stesso. Avremo scrittori impegnati, che hanno raggiunto grandi traguardi e vinto premi importanti, ma anche libri pop, più leggeri. E strizzeremo l’occhio ai racconti della GenZ.

E, continuando, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

E non è tutto. Insieme con i miei autori stiamo elaborando un format per ampliare ancora di più il programma e coinvolgere tutte le case editrici amiche, che ringrazio, strutturando la trasmissione con nuovi innesti: ci saranno un podcast e i racconti delle mamme in difficoltà che mi cercano privatamente sui social; ogni loro vicenda umana merita di essere una storia valorizzata e letta. Mi creda, davvero ogni storia, perché le lacrime che scorrono dai loro occhi sono tante.

Per poi concludere: