Sonia Bruganelli protagonista di Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Dopo la notizia della separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è diventata uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore ‘Dagospia’ ha lanciato un’indiscrezione riguardo il futuro professionale dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip. Stando al giornale diretto da Roberto D’Agostino, pare che l’imprenditrice potrebbe essere uno dei nuovi giudici di Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli verso la Rai? In queste ore non si ferma il gossip sull’ex moglie di Paolo Bonolis che, stando a quanto reso pubblico da ‘Dagospia’, potrebbe diventar parte della giuria di Ballando con le Stelle nella prossima edizione. A riguardo, queste sono state le parole del giornale diretto da Roberto D’Agostino:

Flash! Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio per trashismo al Grande Fratello Vip. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice ‘selvaggia’ basta e avanza la Lucarelli.

In seguito alla circolazione del rumor, la diretta interessata è intervenuta immediatamente per smentire l’indiscrezione lanciata da ‘Dagospia’. La reazione dell’ex moglie di Paolo Bonolis non si è fatta attendere ed ha commentato il rumor sul suo conto con queste parole:

Leggo molto astio da parte del buon ‘Dagospia’. Sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua ‘socia’ (lei sì molto trash) un po’ di tempo fa?!?! Chissà. Presto racconterò come è andata davvero.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Sonia Bruganelli racconterà la sua verità. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.