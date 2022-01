Sonia Bruganelli: quanto costano le scarpe che indossa in studio al GF Vip

Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste scelte da Alfonso Signorini per commentare le vicende della casa del Grande Fratello Vip accanto ad Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis è tornata in studio dopo l’assenza causa vacanza a Dubai con tutta la famiglia. Per sostituirla è stata ingaggiata Laura Freddi.

Voci hanno parlato anche di una rivalità tra le due ma la stessa Laura ha voluto chiarire il tutto a Verissimo. “Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis. Ci siamo conosciute quando era incinta del suo terzo figlio poi una volta ci siamo incontrate nel suo studio e da lì è nata la nostra complicità” – ha detto.

Fonte: web

Intanto chi conosce Sonia sa quanto ami la moda di lusso e anche nelle sue partecipazioni al GF di certo non ci rinuncia. In particolare le scarpe eleganti sono un accessorio davvero irrinunciabile per lei. Da settembre sta sfoggiando tutti modelli originali con tacco a spillo firmati Casadei. La sua è una vera passione per le scarpe tanto da avergli dedicato un intero armadio a casa sua. Durante le dirette ad un certo punto sente l’esigenza di sfilarle. Il motivo lo ha spiegato lei stessa sui social.

“Le blade sono pazzesche ma 4 ore mi sfiancherebbero anche se calzassi delle Nike” – ha detto rispondendo ad una fan.

Ma quanto costano le scarpe indossate da Sonia Bruganelli? Sono come detto firmati Casadei. Lei ne sfoggia un modello diverso ad ogni puntata. Il prezzo varia di poco si va dai 575 euro delle Blade scintillanti in argento ai 625 euro dei décolleté neri.