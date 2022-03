Sonia Bruganelli sul GF Vip: ”Potrei tornare ma a una sola condizione”

Sonia Bruganelli più volte nel corso della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip ha affermato di non voler tornare il prossimo anno. La showgirl infatti, sembra non aver apprezzato alcuni comportamenti nel corso di questi mesi tanto da negare la sua presenza durante la nuova edizione del reality.

Nonostante le sue prime dichiarazioni però, Sonia sembra essere tornata sui suoi passi in questi ultimi giorni dopo le frecciatine ricevute da Adriana Volpe. Ci sarebbe infatti un suo possibile ritorno come opinionista ma a una sola condizione che, ha spiegato all’interno della sua intervista a SuperGuidaTv.

Così inaspettatamente Sonia ha affermato il suo possibile ritorno all’interno del reality come opinionista ma a patto che la redazione accetti la sua proposta. Quest’ultima vedrebbe coinvolta la sua ‘acerrima nemica’ Adriana Volpe. Quali sono state le affermazioni in merito ad un suo possibile ritorno? Scopriamole insieme.

Sonia Bruganelli: “Torno al GF Vip ad una condizione”

La moglie di Paolo Bonolis nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTv dove ha spiegato l’unica condizione per cui potrebbe essere presente nella prossima edizione. In un primo momento l’opinionista aveva negato la possibilità di rivederla in tv nella futura edizione del GF Vip ma ora, sembra aver cambiato idea.

Sonia Bruganelli ha così affermato nei confronti di Adriana Volpe: “Non capisco perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro”.

“A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che… […] Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista” prosegue l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Sonia possibile concorrente del GF Vip?

L’opinionista del GF Vip ha poi risposto ad una domanda in merito ad una sua possibile partecipazione al reality in veste di concorrente. La moglie di Paolo Bonolis con il sorriso sulle labbra ha affermato di non avere nessuna intenzione di entrare nella casa più spiata d’Italia come gieffina.

“Assolutamente no. Non riuscirei a stare lontana dai miei affetti. Non ce la farei a condividere un’intimità forzata con altre persone. Forse se me lo avessero proposto a 20 anni ci avrei fatto un pensierino. Penso che sia un’esperienza faticosa non solo per chi si trova dentro la casa ma anche per chi è fuori soprattutto oggi che sui social i commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati” termina Sonia.