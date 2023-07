Sonia Bruganelli svela la verità sui social: “Il mio nuovo fidanzato”

Nel corso delle ultime ore, Sonia Bruganelli si è resa protagonista di un gesto inaspettato a causa del quale è finita al centro del gossip. Nel dettaglio, la donna ha voluto rompere il silenzio in merito alle numerose indiscrezioni sul presunto riavvicinamento con Paolo Bonolis. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

In occasione delle vacanze estive, Sonia Bruganelli ha deciso di viaggiare fuori dall’Italia. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è concessa qualche giorno di relax insieme a tutta la sua famiglia. D’altronde, l’ultimo periodo non è stato uno dei migliori per il noto personaggio televisivo.

Infatti, qualche mese fa, ha annunciato la separazione definitiva con Paolo Bonolis. Tuttavia, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a presunti flirt o addirittura su un riavvicinamento con il suo ex marito. Alla luce di questo, la donna ha deciso di rompere il silenzio attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae al mare insieme al conduttore. A corredo della didascalia ha scritto:

Il mio nuovo fidanzato.

Sonia Bruganelli: la separazione con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione attraverso un’intervista rilasciata al “Vanity Fair”. L’ex opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini aveva dichiarato:

Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente.

Anche Paolo Bonolis aveva fatto un intervento in merito alla questione aggiungendo: