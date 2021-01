Sonia Lorenzini amante segreta di Andrea Damante? Finalmente ne parla

L’abbiamo conosciuta durante il percorso a Uomini e Donne ed ora è tornata sul grande schermo con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Sonia Lorenzini però aveva già fatto parlare di sé tempo fa, il motivo? Tradimenti.

L’ex tronista di Uomini e Donne era finita in una spiacevole vicenda, quella che descrive la prima rottura definitiva tra Andrea Damante, anch’esso tronista e la sua ex corteggiatrice Giulia De Lellis.

La coppia era molto amata tra i giovani fan e al momento della rottura se ne sono dette di ogni. Dopo l’uscita del libro della Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”, il gossip aveva acceso i riflettori proprio su Sonia Lorenzini.

È stata lei la causa della scrittura del libro e quindi della rottura tra i due? La ragazza ha finalmente rotto il silenzio visto che la questione, seppur in via trasversale, era stata tirata fuori già nella casa del GF VIP.

Sono stata additata come una delle tante donne che si sono intromesse nel rapporto tra Giulia e Damante. Non sono mai voluta entrare nello specifico e raccontare dei dettagli. Ho sempre voluto risolvere le cose con i diretti interessati. Poi volevo anche tutelare la mia relazione e la persona che stava con me in quel periodo. Smentisco di essere la causa delle ‘corna stanno bene su tutto’.

Ma, c’è un però. La ragazza ha infatti raccontato una verità inedita che forse l’ha portata ad essere messa in cattiva luce. Anche se, a quanto pare, si tratterebbe di un equivoco.

Però una parte di verità c’è. Posso dirvi che io ero a casa di qualcuno dopo una serata in discoteca, ma eravamo in compagnia di altre persone. Eravamo diversi, c’era Andrea e anche una ragazza che era in discoteca con noi. Sono passati 2 anni almeno. C’era questa ragazza e altre due persone di cui non faccio i nomi, che parlino loro. Non me la sono sentita di raccontare di quella serata a Giulia.

Alla fine le due dame si sono chiarite. Ma quanta verità c’è dietro al racconto? Ormai è gelo, e non sembrano aver ricucito un rapporto da vere amiche.

Pensavo ‘dico o non dico’ e poi non l’ho fatto. Poi ho parlato dopo con la De Lellis, perché lei aveva pensato che io fossi l’amante, la persona con la quale era stato Andrea. Mi sono scusata per non averle detto nulla, ma come dice il detto ‘tra moglie e marito non mettere il dito’. Mi sono impegnata a fornirle delle prove. Ribadisco però che non sono la causa della loro rottura. Ad un evento ero con lei e ci siamo appartate per parlare di quella cosa e lei mi ha detto che ha creduto alle mie parole.