Sonia Lorenzini rompe il silenzio sulla sua malattia: “Ho sofferto tantissimo”

Sonia Lorenzini ha lasciato un segno profondo nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Varcata la soglia della Casa ha sconvolto gli equilibri, instaurando un buon rapporto con Dayane Mello. Davanti alle telecamere si è mostrata davvero sicura di sé, un autentico ciclone. Ma anche la donna (e, in generale, la persona), più forte e temeraria cela delle fragilità.

Sonia Lorenzini: il peggiore incubo

A confessare il peggiore incubo vissuto è stata Sonia Lorenzini in persona. Già durante la precedente esperienza a Uomini e Donne, dove si era seduta sul trono, la giovane ne aveva parlato e nel corso di varie interviste concesse ha accettato di affrontare l’argomento, sebbene ciò significhi riportare a galla spiacevoli momenti.

Intervento di asportazione

Ebbene, un tumore alla tiroide ha condizionato pesantemente l’esistenza di Sonia Lorenzini. Che sui social network ha condiviso alcune immagini risalenti a quel periodo buio, in cui aveva messo su qualche chilo a causa della terapia seguita per poter sconfiggere la malattia.

Correva il 2017 e allora – raccontò lei stessa al settimanale Di Più – aveva cominciato ad assumere farmaci che servivano a tenere monitorato il funzionamento della tiroide. Ma la situazione andava peggiorando, il nodulo era diventato via via sempre più grosso e così l’equipe medica la sottopose ad un intervento per asportare la ghiandola tiroidea. Malgrado le difficoltà incontrate, seguendo rigorosamente un percorso riabilitativo, ha recuperato la salute.

Cruciale mantenersi in forma

Il peso oscillava costantemente: aveva iniziato a dimagrire, poi era ingrassata, quindi aveva di nuovo perso peso. È servito tempo affinché raggiungesse un equilibrio, costatale sofferenza. Da allora mantenersi in forma ha assunto importanza cruciale: pratica sport e osserva accuratamente uno specifico programma nutritivo.

Sonia Lorenzini: ferite incancellabili

Anche se è guarita il suo corpo non è più tornato sodo e snello come prima. Il tumore ha lasciato in lei delle ferite. Oggi – ha poi spiegato – ci ironizza e ci ride sopra ma è una cosa per la quale ha sofferto tremendamente.