Nelle ultime settimane Katia Follesa ha sbalordito tutti, svelando sui social network la sua “nuova” silhouette. Dopo aver perso la bellezza di 18 kg, non ha perso tempo a mostrare su Instagram lo strepitoso cambio di immagine, orgogliosa dei risultati conseguiti.

Katia Follesa: critiche gratuite

Tuttavia, in tanti le hanno avanzato critiche, rendendola vittima di body shaming. In questa occasione non fanno discutere le imperfezioni o i chiletti in eccesso, quanto piuttosto il fatto che la donna si sarebbe adeguata agli standard di magrezza comunemente accettati, dando ai seguaci un messaggio sbagliato.

Patologia seria

In risposta alle critiche mosse dai follower, Katia Follesa ha pubblicato un video in cui si è mostrata senza trucco e con l’acne, dimostrando, qualora ce ne fosse stato bisogno, di aver conservato lo spirito ironico.

Una cosa sconosciuta ai più è il fatto che la donna ha la cardiomiopatia ipertrofica, una patologia congenita che ha ereditato dal padre. Malgrado nella vita di ogni giorno non abbia ripercussioni, potrebbe causare aritmia e gravi problemi cardiaci.

Situazione sotto controllo

I primi sintomi li ha ravvisati ben quattordici anni fa, nel 2006, quando, mentre guidava, ha seriamente temuto di morire. Adesso si sottopone con regolarità ad alcune visite e, complice pure il dimagrimento, la situazione può ritenersi sotto controllo.

Katia Follesa: la salute prima di tutto

Da anni entrata nelle case e nel cuore dei telespettatori, Katia Follesa è salita alla ribalta nel 2004. Allora, sul palco di Zelig, in compagnia della collega Valeria Graci, scimmiottava corteggiatrici e troniste di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Gli stereotipi di bellezza hanno sempre poco importato a Katia, la quale fin dagli esordi non si è mai sottratta dal portare costumi e abiti sexy per necessità di scena. Come giusto che sia, la salute ha, però, la priorità e i chiletti bruciati le permettono di essere in buona forma.