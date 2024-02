Crisi Ferragnez, svelati i retroscena della rottura: lui voleva a tutti i costi una cosa e lei lo ha cacciato di casa

Svelato un retroscena della separazione dei Ferragnez. Secondo quanto riportato recentemente, infatti, pare che Fedez volesse licenziare il manager di Chiara Ferragni. La moglie, però, non avrebbe gradito questa ingerenza nei suoi affari. E così ha deciso di mandare via il marito. Si vocifera anche che i due vivessero ormai da separati in casa da qualche tempo. Lei di sopra con i bambini, lui di sotto in una stanza vicino allo studio di registrazione.

Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez erano in crisi ormai da qualche tempo. Dopo Sanremo tutto è cambiato tra la coppia più in vista sui social. La separazione non è stata assolutamente un fulmine a ciel sereno, come racconta il settimanale Oggi in edicola giovedì 29 febbraio.

Fonti vicine all’imprenditrice e al rapper, infatti, sostengono che lui ormai dormisse da tempo al piano di sotto dell’attico di lusso, in una stanza vicina allo studio di registrazione. Mentre lei dormiva di sopra coi bambini.

A dicembre, dopo lo scandolo del pandoro, Fedez avrebbe chiesto alla moglie di licenziare subito Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni, anche lui indagato per il caso della beneficenza con la Balocco.

Lei avrebbe rifiutato categoricamente di mandare via il suo manager. La coppia avrebbe iniziato a litigare sempre più spesso. Fedez ha deciso allora, di andarsene a Miami con l’assistente Eleonora, perché doveva “prendere una bocca d’aria”, come aveva raccontato agli amici.

Fedez voleva licenziare il manager Chiara Ferragni, ma lei si è rifiutata

Nel frattempo, per non far uscire nessuna notizia, Fedez e Chiara Ferragni si sono inventati una romantica cena di San Valentino. Con tanto di mini video realizzato presso il costosissimo ristorante di Carlo Cracco.

Secondo altre fonti, Chiara Ferragni avrebbe una strategia per non far più pensare ai suoi problemi giudiziari. La separazione casca a pennello. Soprattutto se le colpe ricadranno sul marito, colpevole di non averla sostenuta abbastanza. Tanto da decidere di sbatterlo fuori di strada. “Sono sotto un treno“, avrebbe scritto a un amico.