La cantante e attrice Paris Hilton, ha confessato il suo desiderio di diventare mamma. Una confessione che ha però sollevato numerose polemiche, dopo che l’ereditiera ha raccontato di voler ricorrere alla fecondazione in vitro, così da poter scegliere il sesso dei suoi figli.

Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine. L’unico modo per esserne sicure al 100%, è farlo in questo modo.

Paris Hilton e il desiderio di avere due gemelli

Il desiderio di Paris Hilton è quello di avere due gemelli: un maschietto e una femminuccia. Insieme al compagno Carter Reum, ha scelto di seguire una strada diversa, resa possibile grazie alla medicina attuale.

L’ereditiera ha sentito parlare della fecondazione in vitro, dalla sua amica Kim Kardashian. Quest’ultima è mamma di due figli nati in modo naturale e altri due nati da una mamma surrogata. Grazie alla procedura, Paris Hilton e il suo compagno, potranno selezionare gli embrioni in base al sesso. Questo, naturalmente, avrà un costo aggiuntivo.

Cosa dice la legge sulla fecondazione in vitro

La maggior parte delle persone, dopo aver letto l’intervista della cantante, ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa possibilità di scelta. Ma cosa dice la legge riguardo la scelta del bebè? In Italia c’è la possibilità di scegliere il genere dell’embrione in una sola occasione. Ossia, se si vuole evitare una patologia nel nascituro legata al genere. Ma, invece, negli Stati Uniti, molte strutture danno la possibilità ai futuri genitori di scegliere cosa desiderano stringere tra le loro braccia, indipendentemente dal motivo.

Solitamente, questa possibilità ha un costo aggiuntivo che può variare dai mille ai cinquemila dollari e che va ad aggiungersi al prezzo complessivo della fecondazione in vitro. Prezzo che varia dai ventimila ai venticinquemila dollari.

Paris Hilton ha anche confessato che lei e Carter stanno pensando al matrimonio.