“Sono triste perché…” la preoccupazione di Andreas Muller dopo la nascita delle gemelline

Quando si diventa genitori tutto il mondo cambia. Ogni cosa viene vista con occhi differenti: pieni di amore, ma anche di ansie e paure. Questo è normale perché un figlio va guidato, accompagnato e aiutato nel mondo. Durante questo lungo percorso ogni genitore potrebbe commettere errori. C’è un neo papà che a pochi giorni dalla nascita delle sue bambine è totalmente innamorato di loro. Andreas Muller, condivide con i suoi fan tutto il suo amore per le due gemelline.

Andreas Muller con le figlie Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller sono da pochi giorni diventati genitori. Le due gemelline Ginevra e Penelope, al momento si trovano ancora all’interno della TIN, Terapia Intensiva Neonatale per alcune controlli. La storia d’amore tra loro nasce 6 anni fa ed è stata subito al centro di critiche, ma i due danzatoni non si sono lasciati spaventare. Tra Andreas Muller e Veronica Peparini ci sono molti anni di differenza, ma questo non ha mai fermato il loro amore.

Veronica all’età di 52 anni ha annunciato di aspettare due bambini dal compagno e il 18 marzo è avvenuto il parto. Un gravidanza complicata che si è conclusa con un parto ancor più difficile. Superate le ore di paura e apprensione i due neo genitori hanno potuto finalmente abbracciare i loro due angioletti. Penelope e Ginevra, al momento, si trovano ancora in ospedale insieme alla mamma. La coppia ogni 3 ore si reca in TIN per allattare le piccole. Ora però, il ragazzo racconta quanto sia duro dover salutare ogni sera Veronica, Penelope e Ginevra.

Il ballerino è già follemente innamorato delle sue principesse che gli sorridono e lo stingono. In un post su Instagram scrive:

“Dormire senza di voi è una tristezza che ho ‘sbloccato’ ora nella mia vita. Non vedo l’ora di tornare a casa con voi”

Tutti sperano che la permanenza delle due bambine in ospedale sia il più breve possibile, ma in ogni caso ci sarà papà Andreas Muller al loro fianco per proteggerle ed aiutarle.