Sono una delle coppie più affiatate della storia di Uomini e Donne e sono già in attesa del loro secondo bambino

Nemmeno il tempo di abituarsi al piccolo Tommaso, il loro primo figlio nato nel settembre del 2019, che Jara Gaspari e Nicola Balestra sono già in attesa del loro secondo bebè insieme. La coppia nata all’interno di Uomini e Donne, risulta essere una delle più affiatate di tutta la storia del programma di incontri più famoso d’Italia. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato dai diretti interessati, proprio durante una puntata dello show che ha visto nascere il loro amore.

Credit: Jara Gaspari – Facebook

Nel corso della puntata andata in onda ieri, martedì 29 dicembre, oltre ai soliti battibecchi e discussioni con Gemma e Tina in prima fila, c’è stata una piccola parentesi nella quale è arrivata una notizia davvero bella.

Credit video: K CHANNEL – YouTube

Jara Gaspari, ospite della puntata, ha annunciato davanti al pubblico che l’ha ammirata sul trono over per un’intera stagione, di essere di nuovo incinta. Il papà del bambino che presto arriverà, è sempre Nicola Balestra, colui che ha conquistato il cuore dell’ex dama e che da allora non ne è più uscito.

Credit: Jara Gaspari – Facebook

A settembre del 2019, la coppia aveva già dato alla luce quello che per loro due insieme è stato il primo figlio, il piccolo Tommaso. Un bellissimo maschietto a coronare uno degli amori più travolgenti nati all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. A dare l’annuncio della nascita di Tommaso, in quel caso, era stata proprio la redazione del programma, pubblicando un dolcissimo post di augurio sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne.

L’indizio sulla seconda gravidanza di Jara Gaspari

Credit: Jara Gaspari – Facebook

Lo stesso programma che è rimasto molto affezionato a Jara e Nicola, tanto da invitarli spesso come ospiti anche dopo la fine della loro esperienza da protagonisti.

Benvenuto 6 mese ❤️ Posted by Jara Gaspari on Friday, December 4, 2020 Credit: JaraGaspari – Facebook

Un piccolo indizio sulla nuova gravidanza in corso, in realtà, era già arrivato a inizio mese, quando la stessa Jara, sul suo profilo Facebook, aveva pubblicato una foto mentre si rilassava sul divano. In basso, spuntava una pancia tutt’altro che piccola.

Il bebè che arriverà tra circa due mesi, sarà il terzo figlio per entrambi. Infatti, oltre al piccolo Tommaso, che è stato il loro primo figlio da quando sono insieme, i due hanno già un erede a testa, nati dalle loro precedenti relazioni.