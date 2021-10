C’è un triangolo amoroso che sta venendo fuori negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. E’ quello tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nelle ultime ore sta scattando una certa sintonia tra Sophie e Gianmaria tanto che i due hanno anche condiviso lo stesso letto lasciandosi andare a qualche coccola. In puntata Sophie si è lasciata andare ammettendo che tra i due c’è una forte attrazione fisica.

Fonte: web

“Non ci siamo strusciati a letto, la prima volta che mi ha abbracciata me ne sono andata e sono andata a dormire sul divano” – ha spiegato – “ma è vero, l’attrazione fisica c’è. Abbiamo iniziato con un gioco di sguardi, mi faceva piacere condividere il letto con lui”. Sophie Codegoni ha spiegato poi di non essersi lasciata andare con Gianmaria anche a causa della situazione scomoda che c’è in casa, in particolare della presenza di Soleil, e della situazione esterna con Greta, la fidanzata di Gianmaria.

Fonte: Mediaset

Soleil ha seguito tutta la vicenda dal confessionale poi una volta in salotto ne ha approfittato per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. “A me fa un po’ ridere. Sophie, mi sembra alquanto banale la tua strategia. Fai sempre la santarellina, poi quando vieni messa all’angolo ti tiri indietro”– ha urlato Soleil tirando in ballo anche Fabrizio Corona: “Ma te l’ha detto Fabri che cosa dire?”.

Fonte: Mediaset

Il videomessaggio di Greta per Gianmaria

Poi Gianmaria riceve anche un videomessaggio da parte della fidanzata Greta, con cui è insieme da qualche mese. La ragazza già una volta è entrata in casa per sgridare il fidanzato da come si stava comportando con Soleil, ora lo accusa di fare la stessa cosa con Sophie.

“Sono venuta in un reality e l’ho fatto per te, sperando di mandarti un messaggio, ma a me sembri rimbambito del tutto. Mi hai mancato di rispetto anche con Sophie, complimenti anche a lei” – ha tuonato Greta.