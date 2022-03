Sophie Codegoni si scaglia contro Barù durante una lunga chiacchierata con Jessica e Lulù. La ex tronista di Uomini e Donne ormai da diverse settimane ha consigliato ad una delle principesse di allontanarsi da Barù e dal suo modo di fare. Secondo il suo punto di vista infatti, il nipote Della Gherardesca starebbe giocando con i sentimenti della gieffina mettendola in cattiva luce.

Il rapporto tra Jessica e Barù nelle ultime settimane è il protagonista assoluto del programma che ha destato curiosità in tutti i telespettatori a casa. Quest’ultimi tra vari tira e molla hanno sempre confermato un’amicizia speciale che, per Barù non porterà mai a nessuna storia d’amore.

A seguito dei continui tira e molla è la stessa Sophie a consigliare a Jessica di prendere in mano la situazione e di allontanarsi da lui. Secondo la concorrente del GF Vip infatti, Barù starebbe oscurando il percorso di Jessica demotivandola e rattristandola di giorno in giorno.

Sophie Codegoni contro Barù: “Stai oscurando il percorso di Jessica”

La gieffina nella giornata di ieri ha deciso di parlare con Jessica per farle notare il comportamento sbagliato di Barù. Secondo il suo punto di vista infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca starebbe oscurando il suo percorso a causa dei suoi modi di fare nei suoi confronti.

“Se lui fa così, non ti vuole bene. Questi dubbi che hai, in questo modo, li insinui anche in altre persone oscurando un bel percorso di sei mesi. Non permettere a nessuno di metterti sotto giudizio. Fatti rispettare di più, non è che decide lui quando, come e perché. Non dare questo potere a nessuno di metterti sotto giudizio, soprattutto quando parla di amore e amicizia”, ha ammesso Sophie

“Se una cosa non ti far stare bene devi mettere la situazione sulla bilancia e decidere, ma non devi permettere a nessuno di toglierti lo spirito che ti contraddistingue, soprattutto ora che hai raggiunto il traguardo della semifinale.”

“Quando il flirt inizia a toglierti entusiasmo e buonumore, non va bene. Non può decidere lui, poi. Noi non dobbiamo mai pregare nessuno di entrare nella nostra vita” termina Sophie davanti a Jessica e a Lulù.