Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, esplode il gossip sulla coppia: “È successo davanti a tantissimi testimoni”

Non c’è pace per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nel corso delle ultime ore i nomi dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia si sia resa protagonista di un evento che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Solo qualche settimana fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto chiacchierare moltissimo per via della notizia di una presunta crisi, fortunatamente poi risolta. I due hanno rivelato di aver vissuto un periodo delicato ma, stando agli scatti condivisi nei giorni successivi, sembra che tutto sia stato risolto per il meglio.

Queste sono state le parole che Sophie Codegoni ha scritto sui social per confermare le voci sulla presunta crisi con Alessandro Basciano:

Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia.

Ma il gossip sui due ex protagonisti del Grande Fratello Vip non si ferma qui. Qualche ora fa, infatti, Alessandro Rosica ha reso pubblico un rumor sulla coppia che ha attirato l’attenzione di moltissimi giornali di cronaca rosa. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, sembra che Sophie e Alessandro si siano resi protagonisti di una furiosa lite davanti a moltissime persone. Queste sono state le sue parole riguardo il rumor che sta circolando in queste ore:

Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile.

Al momento si tratta solamente di un rumor, non ancora confermato né smentito. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano romperanno il silenzio e chiariranno quanto sta circolando sul loro conto.