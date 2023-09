Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si separano? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. A far emergere questo scoop sono stati alcuni indizi spuntati sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembravano essere più uniti che mai. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, si è vociferata una presunta crisi tra i due sui social. Pertanto, la coppia aveva smesso di seguirsi su Instagram. Si è trattato di un gesto che di certo non è passato in osservato ai loro fan.

Nei giorni successivi, entrambi avevano ricominciato a seguirsi ma subito dopo i follow sono nuovamente spariti. Mentre alcuni parlano di solo indiscrezioni, la notizia ufficiale della rottura è arrivata da parte di “Novella 2000”:

Ma questa seconda volta sul web si parla insistentemente di crisi tra i due. E adesso ci sono delle novità secondo cui l’azione social non sarebbe dovuta questa volta a un disguido tecnico, ma proprio voluta. Infatti noi di Novella 2000 abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati. Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che la Codegoni e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia e neanche dei motivi che avrebbero portato alla presunta separazione. Queste sono le ultime parole che si leggono sulla rivista:

Come ricordiamo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip all’interno della casa più spiata d’Italia. Entrambi ex partecipanti di Uomini e donne (lui era stato corteggiatore e lei tronista) ma in periodo diversi del programma, c’è stato subito un bel feeling tra loro che hanno quindi iniziato una storia davanti alle telecamere. Una volta finito il reality hanno portato avanti la loro relazione e sono andati a vivere insieme.

Per ora, diretti interessati preferiscono rimanere in silenzio su momento così delicato. In ogni modo, di recente, l’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale ha scritto: