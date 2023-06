Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stiano attraversando un periodo di crisi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, diventati da poco genitori della piccola Celine. Come già anticipato, pare che la coppia starebbe vivendo un forte periodo di crisi. I sospetti sono nati dopo che molti utenti del web hanno notato il gesto che l’ex gieffina ha rivolto al dj.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è crisi? Lei non lo segue più su Instagram

Nel corso della serata di lunedì 26 giugno molti utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare che il nome di Alessandro Basciano non è incluso nella lista dei seguiti di Sophie Codegoni su Instagram. In molti hanno pensato ad un litigio tra i due, ma alla base del gesto fatto dall’influencer ci potrebbe essere un motivo molto più serio.

Nonostante i fan della coppia sono curiosi di scoprire cosa è sia successo, i diretti interessati, al momento, non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Sophie e Alessandro sono dunque rimasti in silenzio ed hanno preferito non commentare i rumors che stanno circolando in queste ultime ore sul loro conto.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia fornirà aggiornamenti in merito a questa situazione tanto chiacchierata e che sta mandando in ansia moltissimi fan. Nel frattempo ad aumentare ancora di più i sospetti è un post condiviso dalla mamma di Sophie Codegoni che sulla sua pagina Instagram ha condiviso queste parole: