Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: incidente in acqua

Quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è una delle coppie più amate dai telespettatori del piccolo schermo. Il loro amore è nato all’interno della casa del GF Vip e, da allora, il loro affiatamento è cresciuto di giorno in giorno.

Entrambi si sono affacciati al mondo dello show business con l’esperienza a UeD. In quel periodo Alessandro era tronista e Sophie corteggiatrice, ma entrambi erano impegnati con altre persone. Sembra strano pensarlo, ma i due negli studi del dating show non hanno mai avuto modo di incontrarsi.

Poi, l’esperienza al GF Vip: da quel momento questi ragazzi sono assolutamente inseparabili e hanno trascorso tutta l’estate insieme. Tramite i social, Sophie e Alessandro hanno aggiornato costantemente i loro followers riguardo ai loro spostamenti estivi e sulle novità della loro vita privata.

Negli ultimi periodi, però, questa splendida coppia ha fatto preoccupare tutti i fans per via di un imprevisto abbastanza grave. I due ragazzi sembrano aver avuto un pessimo incidente in mare e hanno subito avvisato i loro amati fans.

A rivelare cosa era accaduto è stata Sophie quando, dopo la disavventura, entrambi erano tornati sani e salvi nella macchina di lui. L’ex gieffina, ironicamente, ha scritto: “Quando lo fai cadere dalla moto d’acqua e si rompe le chiappe”.

In seguito, il video è stato modificato, inserendo la voce di lei che, con fare bambinesco, gli chiede scusa e dice di non averlo fatto apposta. Inutile dire che questo siparietto simpatico ha conquistato il pubblico e moltissimi commento pieni di apprezzamenti.

I ragazzi non hanno spiegato molto di più, ma si suppone che andando sulla moto d’acqua Alessandro abbia perso l’equilibrio, cadendo all’indietro in acqua a gran velocità. Per fortuna non è successo sicuramente nulla di grave: entrambi sembrano sani e salvi nel video pubblicato sui social, ma soprattutto sorridenti e spensierati.