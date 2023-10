Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora parla l’avvocato di lui: “Si chiede il diritto di replica”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Dopo l’intervista che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato nel salotto di Verissimo, è intervenuto il legale del deejay il quale ha fatto un appello alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Stando a quanto dichiarato da Sophie Codegoni, la storia d’amore con Alessandro Basciano sarebbe finita a causa dei continui tradimenti di lui. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne non sono per niente piaciute a Basciano, né tantomeno al suo legale che, tramite un’Instagram Story, ha deciso di fare un appello alla trasmissione di Silvia Toffanin.

Queste sono state le parole con cui l’avvocato di Alessandro Basciano ha risposto alle dichiarazioni che Sophie Codegoni ha rilasciato nel salotto di Verissimo:

E, continuando con il suo discorso, il legale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha poi concluso:

Non ci resta che attendere l’arrivo della prossima settimana per scoprire se Alessandro Basciano verrà accolto nel salotto di Verissimo per raccontare la sua verità.

Nel frattempo, l’ex gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram che non è di certo passato inosservato. Queste sono state le sue parole:

Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis… Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità… E li saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. P.s: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto. Ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano.