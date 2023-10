Alessandro Basciano commenta l’intervista di Sophie Codegoni rilasciata a Verissimo: “Calunnie”

Nella giornata di sabato 14 ottobre Sophie Codegoni ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha rivelato il vero motivo per cui è naufragata la storia con Alessandro Basciano. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la relazione con l’ex gieffino sarebbe finito per via dei continui tradimenti di lui. Dopo l’intervista Alessandro Basciano non è rimasto in silenzio ed ha commentato le parole della sua ex tramite una storia condivisa sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni. Dopo l’intervista che l’ex gieffina ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin, il deejay non è rimasto in silenzio ed ha commentato su Instagram quanto dichiarato dalla sua ex compagna, mostrandosi nei suoi confronti una vera e propria furia.

Queste sono state le parole che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha utilizzato per commentare quanto dichiarato da Sophie Codegoni nel salotto di Silvia Toffanin:

Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis…

E, continuando, il deejay ha poi aggiunto:

Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni. Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità…

Infine, concludendo con il suo discorso, Alessandro Basciano ha poi rivelato: