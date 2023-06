Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora parlano loro: la verità sulla crisi

In questi ultimi giorni i nomi di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip stiano vivendo un periodo di crisi. La notizia sembra essere stata smentita dai diretti interessati i quali in questi giorni hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’.

Al giornale diretto da Alfonso Signorini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato del loro rapporto, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole con cui Alessandro Basciano ha esordito in merito al rapporto con la sua compagna:

Sophie, mi rendo conto, è giovane. Cerco di esserci, anche di notte, se si sveglia per la bimba, mi sveglio anche io, non mi giro dall’altra parte. Oddio, ammetto, un paio di volte mi è successo. Il Grande Fratello Vip devo dire che ha anche tirato fuori il peggio di me, allora nella casa c’era una persona che mi piaceva tanto, eravamo chiusi lì dentro ma sotto gli occhi di tutti, ci scontravamo spesso e volentieri.

Le parole di Alessandro Basciano sono state poi commentate da Sophie Codegoni in questo modo:

Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono 2 mila e 500 litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto anche scontrarsi.

E, continuando, Sophie Codegoni ha poi aggiunto:

Sono cambiata tantissimo, dopo il GF mi sono proprio calmata, prima non mi fidavo di nessuno, ero molto fredda, molto schiva, ora sono molto più rilassata, più aperta.

In seguito è intervenuto Alessandro Basciano che ha rivelato: