Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Parla un amico della coppia: cosa sta succedendo

In queste ultime ore i nomi di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Secondo alcuni rumors, infatti, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip starebbero vivendo un periodo di crisi, confermato anche dal gesto social di cui l’influencer si è resa protagonista nei confronti del dj.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? In queste ultime ore non si fa parlar d’altro tanto che Amedeo Venza, amico della coppia, è stato costretto a rompere il silenzio invitando tutti a rispettare la privacy di Sophie e Alessandro. Inutile dire che le sue parole hanno destato ancora di più preoccupazione tra i fan degli ex gieffini.

Questo è quanto dichiarato dall’esperto di gossip in merito alla presunta crisi che starebbero vivendo Sophie e Alessandro:

Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati!

E, continuando, Amedeo Venza ha poi concluso il suo discorso con queste parole:

Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!

Nonostante i rumors che stanno circolando sul loro conto, i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio a riguardo.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Sophie e Alessandro riveleranno cosa sta succedendo tra di loro.