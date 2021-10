Gli equilibri della casa del Grande Fratello VIP sono di nuovo sconvolti. Se Gianmaria Antinolfi ha praticamente lasciato la sua fidanzata Greta in diretta per Sophie Codegoni, l’ex tronista ha fatto un passo indietro.

Sophie Codegoni ha infatti ribadito che il rapporto con Gianmaria non è pronto a decollare. Sembra infatti che la donna abbia un altro modello di uomo che però si allontana molto dall’estetica e dal carattere dell’imprenditore. La giovane ha spiegato:

L’acerrima nemica di Soleil Sorge ha però ribadito di averlo detto già a suo tempo che non era affatto sicura della relazione, tutt’altro. Sembra infatti che per lei sia stata solo un’attrazione. momentanea.

La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. Va a finire in altro. È nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace… Diciamo che non è il mio prototipo.