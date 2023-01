Sophie Codegoni incinta ricoverata in ospedale: come sta

Sophie Codegoni aspetta un bambino da Alessandro Basciano. I due conosciutesi nella casa del Grande Fratello Vip sono più innamorati che mai tanto da voler sancire il loro amore mettendo al mondo un figlio.

Sophie sta entrando nel sesto mese di gravidanza e il fatidico giorno si avvicina sempre di più. Purtroppo per lei nelle ultime ore è stata costretta al ricovero in ospedale per alcuni accertamenti.

Fonte: Instagram

A rendere noto il tutto la stessa influencer che tramite alcune storie Instagram ha voluto tranquillizzare tutti i fan spiegando cosa le è accaduto. Nessun problema alla bambina ma il motivo del ricovero è un rene infiammato.

“Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena” – ha detto Sophie sempre in compagnia del compagno Alessandro Basciano che non la lascia da sola un attimo.

“Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale” – ha svelato.

La gravidanza di Sophie ha suscitato anche diverse critiche da parte di chi accusava i due di stare insieme da troppo poco tempo e lei di essere troppo giovane.

“Ho anche letto dei commenti, dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo” – la risposta di Sophie.