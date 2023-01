Sophie Codegoni e Alessandro Basciano alle Maldive: quanto costa il resort di lusso

Senza alcuna ombra di dubbio, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rappresentano una delle coppie più amate e popolari nel mondo delle televisione italiana. Nel corso degli ultimi giorni, la coppia ha deciso di concedersi un po’ di relax alle Maldive. Ma quanto costa una notte nel resort di lusso dove hanno alloggiato? Scopriamolo insieme!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono volati alle Maldive per trascorrere qualche giorno di relax. Immersi tra spiagge di sabbia fine e acque cristallini, i futuri sposi e genitori, per il loro soggiorno, hanno optato per un resort di lusso situato in un’isola privata nella zona meridionale dell’Atollo Gaffe Dhaalu.

Il resort di lusso in cui hanno scelto di alloggiare è l’Ayada Maldives. Quest’ultimo è situato in un’isola privata ed è circondato da spiagge incontaminate e una meravigliosa vegetazione tropicale. La struttura in questione offre ai suoi clienti tutti i comfort possibili, dalle ville private con piscine a sfioro fino alle spa e ristoranti di lusso.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la villa sull’acqua

Nel dettaglio, gli ex concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini hanno scelto una villa sull’acqua, in bilico sulla laguna. Caratterizzata da una superficie di circa 100 metri quadrati, la dimora in questione comprende un’ampia camera da letto, un bagno con vasca a vista, amache sull’oceano, terrazza esterna. Non può mancare la vasca ad immersione ad acqua fredda e l’accesso diretto all’oceano delle Maldive oltre che alla vista mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Per quanto riguarda il prezzo sostenuto dalla coppia per alloggiare nella villa di lusso, può variare in base alla tipologia di soggiorno scelto. Nel caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i futuri genitori hanno optato per la villa sull’acqua la quale ha un costo pari a 1.130 euro a notte.