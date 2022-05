Sophie Codegoni racconta a Fanpage la relazione con Alessandro Basciano

In occasione di un’intervista rilasciata a Fanpage, Sophie Codegoni ha raccontato come procede la sua relazione con Alessandro Basciano. Oltre a questo, l’ex gieffina ha deciso anche di commentare la scelta di Matteo Ranieri. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, sembra che la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano proceda a gonfie vele. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia i due si sono visti protagonisti di molti eventi e hanno viaggiato in numerosi luoghi come per esempio, Milano, Ibiza, Dubai e Roma.

Tuttavia, alla coppia non è mancato il tempo per rilasciare un’intervista a Fanpage in cui hanno svelato alcuni dettagli sulla loro vita sentimentale. Per quanto riguarda i progetti futuri, la modella ha dichiarato:

Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi.

Tuttavia non manca l’ipotesi della famiglia. Malgrado questo, la coppia preferisce mettere al primo posto la loro carriera prima di fare un passo in avanti. Queste sono state le parole di Basciano:

Il pensiero di avere una famiglia c’è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane.

Infine, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto lasciare anche un commento su Mattero Ranieri. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Io ero nella casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi.