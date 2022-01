Sophie Codegoni e il rapporto con Basciano: “Ho dei limiti, spero che…”

Tra le ultime coppie formatesi nella casa del Grande Fratello Vip troviamo quella di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due non hanno mai nascosto una reciproca attrazione e se all’inizio sono sembrati subito complici, negli ultimi giorni pare che il rapporto si sia raffreddato soprattutto a causa dei dubbi avanzati da Sophie. Ieri in puntata Alfonso Signorini ha provato a parlarne con loro per capire la situazione. Il conduttore ha detto che i due sembrano molto più complici quando non ci sono le telecamere.

“Di notte è come se fossimo solo io e lui, siamo più intimi, dico delle cose che magari alla luce del sole non mi viene da dirgli” – ha detto Sophie. Anche Alessandro è intervenuto dicendo la sua: “Si potrebbe star bene anche di giorno, abbiamo un po’ paura di questa parola, di innamorarci, quando siamo da soli viviamo tutt’altra cosa” – ha ammesso.

Fonte: web

Sophie Codegoni e i motivi del suo allontanamento

Allora la ragazza ha ripreso la parola chiarendo cosa nei giorni scorsi l’ha fatta un po’ allontanare da lui. “Stiamo cercando di trovare un equilibrio, abbiamo costatano questo problema. La situazione è che stiamo in un momento in cui ci stiamo vivendo, lui non sa fino a dove può spingersi, dobbiamo trovare quell’equilibrio che si arriva conoscendosi, con il tempo. Ho tanti limiti, tanti freni, con lui penso di non avere muri, quindi magari mi fa un po’ male quando faccio delle cose che penso siano belle e non vengono apprezzate”.

Ma sulla coppia vige anche l’influenza di Jessica Selassie che non ha mai negato l’interesse per il giovane fin dal suo primo ingresso in casa. Un atteggiamento che infastidisce Sophie soprattutto ultimamente quando espresso delle battute leggermente piccanti.

“Dal primo giorno ho sempre avuto queste battute un po’ piccanti con Ale, il nostro rapporto è così, ignorarlo e non fare quello che io faccio normalmente, sarei falsa” – ha detto Jessica intervenendo nella discussione.