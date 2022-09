Sophie Codegoni si sposa: la proposta di Alessandro sul red carpet

Sophie Codegoni si sposa, l’ex gieffina nonché volto di Uomini e Donne ha ricevuto l’inaspettata proposta di matrimonio da Alessandro durante il loro red carpet. Un momento che la giovane influencer aspettata da tanto nonostante la sua relazione ancora fresca con Basciano.

I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e da quel momento sono diventati inseparabili. Entrambi infatti, tra discussioni, litigate e forti scenate di gelosia proseguono la loro storia d’amore che sembra andare a gonfie vele.

Tanto è l’amore che Sophie prova nei confronti di Alessandro che di recente l’ha spinta a confessare la sua grande voglia di maternità. L’ex volto di Uomini e Donne infatti, nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi, ha esternato il suo grandissimo desiderio.

La Codegoni nonostante la sua giovanissima età ha affermato: “Da sempre ho sentito di essere portata a fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. […] Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia. È il nostro sogno”.

Un sono che presto potrebbe realizzarsi soprattutto dopo la proposta di matrimonio ricevuta da Alessandro Basciano durante la loro sfilata sul red carpet di Venezia.

Sophie Codegoni si sposa: la proposta di matrimonio di Alessandro a Venezia

I due ex gieffini ormai da diversi mesi condividono il loro grandissimo amore con i milioni di fan che li seguono sui social. Entrambi sempre più innamorati si sono fatti lo stesso tatuaggio, come ha confessato Alessandro in occasione del suo compleanno.

“Sophie è il vero regalo per il mio compleanno. Per carità, mi ha fatto due regali da sballo, ma sono felice che lei faccia parte della mia vita. Di più non posso chiedere. Insieme ci siamo tatuali ‘Chuckman’, una parola in codice che capiamo solo noi e che era scritta anche sulla torta” ha spiegato Basciano.

Ebbene, il passo successivo che tutti si aspettano dopo tante parole d’amore pare sia stato fatto.Durante una passerella alla Mostra del Cinema di Venezia i due sono apparsi raggianti, belli, giovani e innamorati. E a sorpresa, hanno regalato un’emozione ai presenti.

Ad un certo punto infatti Alessandro Basciano, dopo aver fatto qualche passo sul red carpet, si è inginocchiato ai piedi della sua innamorata, che lo ha guardato incredula non capendo cosa stesse accadendo. Poi ha mostrato tra le mani un cofanetto con un bellissimo anello al suo interno. Ovviamente Sophie, emozionata e felice, ha risposto di sì alla romantica proposta di matrimonio, e a suggellare la promessa i due si sono scambiati un lungo e appassionato bacio.