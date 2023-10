Sophie Codegoni torna a parlare della rottura con Alessandro Basciano: “Ecco cosa è successo davvero”

Queste le parole dell'ex gieffina: "Non posso dire che non ci sono in mezzo terze persone..."

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono più una coppia. Dopo giorni di silenzio, nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la storia d’amore con il noto deejay è giunta al capolinea. Stando alle sue parole, i motivi che avrebbero portato Sophie e Alessandro a mettere la parola fine alla loro relazione sarebbero gravi.

Queste le parole che Sophie Codegoni ha utilizzato per annunciare la fine della storia con Alessandro Basciano:

Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione.

Continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco,nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, Sophie Codegoni è tornata a parlare della fine della storia con Alessandro Basciano. Stando alle sue parole, pare che l’amore tra i due ex gieffini sia naufragato per via di alcuni tradimenti di Basciano. Queste sono state le parole di Sophie a riguardo: