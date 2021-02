Sophie Xeon morta a soli 34 anni. L’artista scozzese, candidata anche per un Grammy, è venuta a mancare a causa di un incidente mentre si trovava ad Atene. L’annuncio della sua morte è stato dato su Twitter: la giovane musicista è scivolata cadendo giù dal balcone. Per lei purtroppo non c’è stato più niente da fare.

Sophie Xeon aveva solo 34 anni. Si trovava in Grecia, ad Atene, dove l’artista viveva. Erano circa le 4 del mattino, quando all’improvviso la giovane musicista scozzese è scivolata ed è caduta giù dal balcone.

Secondo quanto raccontato dal suo management, in piena notte era andata sul balcone e si era arrampicata per guardare la luna piena.

Accidentalmente è scivolata ed è caduta giù. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

Sophie Xeon era nata a Glasgow il 17 settembre 1986. Produttrice discografica, musicista e disc jockey, è diventata famosa in tutto il mondo per la sua musica pop sintetizzata.

Molti i singoli di successo come Bipp e Leemonade, raccolti anche in Product, l’album di compilation a cui ha fatto seguito nel 2018 Oil of Every Pearl’s Un-Insides, per il quale ha ricevuto una candidatura come miglior album dance/elettronico ai Grammy Awards 2019.

Sophie Xeon morta: l’annuncio su Twitter

L’annuncio della sua morte è stato dato su Twitter dal suo team, che l’ha definita come pioniera del suono, per la sua instancabile attività musicale che l’ha portata a collaborare anche con star del calibro di Madonna e Charlie XCX.

È con profonda tristezza che devo informarvi che la musicista Sophie è morta intorno alle 4 del mattino ad Atene, dove l’artista viveva, a seguito di un incidente.

Queste le parole del suo team sui social, che poi aggiunge: