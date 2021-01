Madonna, avete mai visto la sua casa di New York? Ben 8 camere e 8 bagni, incredibile il valore stimato

Madonna è la regina indiscussa del pop. Alla soglia dei 61 anni, Madonna è una vera star internazionale e non dimostra di certo la sua età. E’ sempre in grande forma, anche se negli ultimi anni ha avuto qualche problema fisico che le ha impedito di muoversi bene palco. Ad ogni modo, in tutti questi anni ha condotto la sua vita come sempre, tra feste, viaggi, concerti. La vita sedentaria non è di certo la preferita per Madonna, nonostante sia proprietaria di molti immobili, appartamenti e ville di gran lusso. A tal riguardo, non tutti forse sanno che proprio nell’ultimo periodo la sua villa a New York è stata messa in vendita. Si tratta di un immobile di gran lusso, paragonata ad una vera e propria opera di architettura molto ambita. E voi, avete mai visto la casa di New York della pop star?

Le foto della casa di Madonna

L’appartamento della regina del pop si trova in centro a New York, dove Madonna sembra abbia vissuto fino a poco tempo fa. Non è di certo una casa comune, ma una vera e propria villa dotata di ogni confort e lusso. Questa si affaccia proprio su Central Park e si estende su una superficie di ben 550 mq.

La villa è dotata di grandi finestre, che conferiscono all’ambiente tanta luminosità. La pop star ha scelto di arredare questa villa seguendo il suo gusto personale, optando per colori vari ed un arredamento di lusso. La villa, nel dettaglio, consta di ben 8 camera da letto, 8 bagni, cinque camini ed un living room davvero molto grande.

Una delle stanze preferite da Madonna è sicuramente la cucina, arredata con mobili in legno scuro, realizzata su misura. All’interno della zona living si trovano pezzi rari e molto lussuosi, tappeti pregiati ed anche quadri che sono delle vere e proprie opere d’arte.

Il tutto secondo lo stile eccentrico di Madonna. Da un pò di tempo a questa parte, Madonna pare abbia deciso di trasferirsi e per questo ha messo in vendita l’appartamento per ben 23 milioni di dollari.

