Sossio Aruta è uno dei personaggio del momento e, ultimamente, hanno fatto molto discutere alcune sue parole. L’ex calciatore si era sfogato parlando dei problemi che aveva dal punto di vista lavorativo e sui social si era scatenata una polemica.

Ma, aldilà di quello che fa e dice, Sossio Aruta è un personaggio e le persone sembrano molto interessate anche alla sua vita privata. C’è molta curiosità sulla casa dell’ex calciatore. Lui e la sua compagna, Ursula Bennardo, sono molto fieri del loro nido d’amore e non perdono l’occasione di condividere le immagini sui loro profili social.

La coppia abita a Taranto, città d’origine di Ursula Bennardo. La loro casa è arredata con molto buon gusto, in uno stile romantico ed elegante. Non passa inosservata la zona del caminetto. Oltre ad essere molto ampio, infatti, il caminetto ha delle vecchie pietre ai lati, un dettaglio che non è sfuggito ai fan della coppia. La Puglia, infatti, è famosa per la pietra leccese ma Sossio Aruta e la compagna hanno usato una pietra grezza antica per il rivestimento del suo camino. Questa loro scelta da un tocco di classico rustico al raffinato ambiente domestico.

Il tour della casa di Sossio Aruta

Il tour della casa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo prosegue con il soggiorno dove troviamo un divano color sabbia che si abbina perfettamente al colore tenue dei muri. Un ambiente piacevole e accogliente dome la coppia adora passare del tempo con i figli e rilassarsi.

Passiamo alla camera da letto dove troviamo gli stessi colori caldi. Nella stanza matrimoniale troviamo un letto con una bellissima testata in ferro battuto. I colori sono molto chiari e la camera da letto è luminosa e accogliente.

Molto bella anche la zona dedicata alla colazione dove Sossio Aruta e la sua compagna amano passare le loro mattinate in famiglia, davanti a una buona tazza di caffè. immancabile la piccola Bianca, la figlia della coppia nata dalla loro relazione. A parte Bianca, Sossio Aruta, come ben sapete, ha altri 3 figli: Daniel, Ciro e Digo.

Anche la cameretta di Bianca non passa di certo inosservata. Possiamo vedere la zona cucina in miniatura dove la bambina si diverte a giocare.

Infine, non possiamo non parlare del giardino ricco di piante e fiori della casa di Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due, infatti, condividono spesso immagini del loro giardino dove amano rilassarsi. La zona verde è perfetta come cornice per i loro scatti più belli da postare sui loro profili social.

L’area è piena di piante verdi e fiori ed è un piccolo angolo di paradiso: un posto unico e originale che li aiuta a caricare le batterie dopo una giornata di lavoro.

Che dire, la casa di Sossio Aruta è davvero un posto meraviglioso, non pensate?