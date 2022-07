L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato un vero e proprio appello nei confronti dei suoi fan per trovare il suo lavoro dei sogni

Sossio Aruta cerca lavoro e lancia un disperato appello all’interno del proprio profilo Instagram. Per l’ex cavaliere di Uomini e Donne non è affatto un periodo facile della mancanza di lavoro che ha segnato tutta la sua famiglia.

Il 51enne nei giorni scorsi ha deciso di chiedere aiuto a tutte le persone che lo seguono diffondendo un suo grande sogno che spera ancora di realizzare. Nei mesi scorsi Sossio insieme alla sua compagna Ursula è tornato al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare la difficile situazione lavorativa che stava affrontando.

Quest’ultimo infatti, lavora come scaricatore di cassetti di frutta e verdura ma spera al più presto di trovare un’altra collocazione. Aruta è determinato a trovare lavoro come allenatore dopo i tanti anni passati da calciatore.

A seguito di questo suo grande sogno, Sossio Aruta ha deciso di lanciare un vero e proprio appello disperato nei confronti dei suoi fan chiedendo aiuto. Parole che fin da subito però, non sono state accolte per il meglio e che, hanno suscitato parecchie critiche.

Sossio Aruta cerca lavoro e lancia un appello social

L’ex cavaliere di Uomini e Donne in passato aveva spiegato il suo lavoro precario come scaricatore di cassette di frutta e verdura. Un lavoro che non gli permette però di soddisfare i tanti desideri della sua famiglia e che vorrebbe abbandonare al più presto.

Proprio per questo motivo, Sossio all’interno delle proprie storie Instagram, ha voluto chiedere aiuto a tutti i suoi fan descrivendo quale sarebbe il suo lavoro dei sogni. “Da single ho condotto una vita molto agiata. Non mi sono negato nulla, comprai anche due case. Macchine, fidanzate, regali”.

“L’obiettivo era trovare un proprio spazio nel mondo del calcio anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo: “Mi piacerebbe allenare, ma forse meglio fare l’opinionista in tv, l’inviato nei campi. Di calcio io so tutto” spiega Sossio sui social.

A distanza di giorni lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne ha affermato: “Buongiorno a tutti, ragazzi, oggi ho deciso di fare un appello approfittando anche del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto, quello di iniziare una nuova carriera come allenatore”.

“Io sono qui, pronto, voglioso e carichissimo di mettere a disposizione tutta la mia esperienza calcistica accumulata in questi quasi 40 anni di calcio giocato. […] Ho provato in modo professionale attraverso addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla… le tento tutte, mai dire mai nella vita” termina Sossio Aruta sui social.