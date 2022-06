UeD: Sossio e Ursula si sono lasciati? L’ex dama rompe il silenzio e svela la verità

Ursula Bennardo è intervenuta per chiarire una volta per tutte le voci sulla relazione con il suo compagno

Senza ombra di dubbio Sossio e Ursula sono state, e sono ancora oggi, una delle coppie più chiacchierate della storia di Uomini e Donne. In questi ultimi giorni i due sono tornati al centro del gossip per alcune voci messi in circolo riguardo la loro relazione. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Stando alle ultime indiscrezione, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, starebbero vivendo nuovamente un periodo di crisi. Sono molti gli indizi, soprattutto social, che fanno pensare ad una separazione tra i due. A mettere a tacere le voci circolanti ci ha pensato l’ex dama del programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha dichiarato Ursula Bennardo.

Sono molti gli indizi social che fanno pensare ad una separazione tra Sossio e Ursula. Il popolo della rete, infatti, non ha potuto fare a meno di notare che la coppia ha smesso di seguirsi su Instagram. A questo indizio si aggiungono poi le frasi condivise dall’ex calciatore che fanno pensare ad un vero e proprio periodo di crisi:

Tutto ha un inizio e una fine.

Sossio e Ursula in crisi? L’ex dama svela una volta per tutte la verità

A mettere a tacere le chiacchiere riguardo la loro relazione ci ha pensato proprio Ursula Bennardo. In questi ultimi giorni, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne ha svelato un’informazione riguardo la sua vita privata vissuta con Sossio.

Conversando con alcuni suoi followers, Ursula Bennardo, rispondendo alle domande dei suoi fan, ha condiviso un’immagine in cui si vedono sua figlia insieme al suo compagno. Queste sono state le parole che la donna ha scritto per accompagnare lo scatto:

Sossio? Dorme, Bianca ancora no.

Dunque pare che non ci sia nessuna crisi all’orizzonte tra Sossio e Ursula. La coppia è spesso criticata e accusata dal popolo del web di creare dinamiche per far parlare di loro e per essere costantemente al centro del gossip.