Sossio Aruta in difficoltà: “Non posso sopravvivere così” L'ex gieffino spiega che, uscito dalla casa, ha trovato il mondo completamente stravolto e ora, per problemi lavorativi, stenta ad arrivare a fine mese

Uscire dalla casa del Grande Fratello è sicuramente un’esperienza fuori dal comune. Ma per i concorrenti del Grande Fratello Vip di quest’anno sicuramente è stato surreale. A raccontare la sua esperienza in questo caso è Sossio Aruta.

L’ex gieffino spiega che, uscito dalla casa, ha trovato il mondo completamente stravolto dal coronavirus. Sossio Aruta avrebbe trovato lavoro, una volta fuori dalla casa, in un banco frutta al mercato.

Come tanti italiani, proprio a causa del covid-19, si trova in grande difficoltà economica. L’ex calciatore sognava, per il suo futuro, di poter diventare un allenatore di calcio, ma invece, a quanto racconta ora, stenterebbe ad arrivare a fine mese.

Sossio Aruta ha dichiarato, palesemente molto preoccupato: “Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così”. Ma il futuro non è l’unica preoccupazione del finalista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Infatti Sossio Aruta è molto preoccupato anche per le sorti della relazione con la sua compagna, Ursula Bernardo.

L’ex gieffino, in particolare, ha paura di non riuscire a vederla o a dare a lei e a sua figlia Bianca la vita che meritano. Tutto è fermo dopo l’emergenza e la normalità è ormai un miraggio lontano.

Sossio Aruta, una volta uscito dalla casa più spiata dagli italiani, ha promesso a Ursula Bernardo di sposarla. Ma, sempre a causa del virus, i loro progetti sono rimandati a data da destinarsi. Insomma, il virus non fa sconti a nessuno e l’ex gieffino non se la passa molto bene.

Soprattutto se si pensa che Sossio Aruta ha altri due figli, nati dal suo precedente matrimonio con Rosella Neri. I bambino vivono con la loro mamma a Cervia, e l’ex calciatore ammette di sentire molto la loro mancanza. Infatti Sossio Aruta ammette di non vederli da mesi. Questo virus è tremendo, e noi non possiamo che sperare che le cose migliorino, per tutti.