Una settimana fa si concludeva il mio percorso al @grandefratellotv .. un esperienza indimenticabile…ricca di emozioni❤ Mi mancava il mio amore @ursulabennardo ,la nostra PRINCIPESSA ed i miei figli Daniel e Diego ma anche tanta gioia tanta adrenalina ridotti un po dalla tragica notizia del coronavirus .Purtroppo siamo stati destabilizzati …ho sofferto tanto non sapendo cosa stava accadendo realmente e se i miei amori avessero bisogno di me ..per fortuna gli aggiornamenti che mi davi amore @ursulabennardo per voi e per Daniel e Diego mi davano tranquillità e riuscivo a resistere 🌹 Il vostro supporto poi "il mio pubblico " mi ha portato fino alla finale con un terzo posto ,primo tra gli over 🤣 che mi ha riempito di gioia e ringrazio tutti tutti tutti uno ad uno per tutto ciò… Sapete da anni ormai chi sono e come sono e sono orgoglioso della persona umile che sono e che sarò per sempre❤ Saluti il Re Leone 🤗 Grazie a @andreaversali_official