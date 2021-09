La loro storia è nata sotto ai riflettori d Uomini e donne, con non poche complicazioni e un lungo periodo di tira e molla. I due avevano però trovato un equilibrio fino a diventare genitori di una splendida bimba, Bianca. Ora Sossio Aruta e Ursula Bernardo si sono lasciati.

Dopo la partecipazione a Temptation Island il loro amore aveva superato una grande prova, ma adesso sembra che qualcosa si è rotto. Sossio Aruta ha pubblicato un post sui social qualche giorno fa:

Il post poi prosegue pensando ai fan che fin dall’inizio avevano creduto in loro. Inoltre, il pensiero va alla loro bambina, Bianca:

Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca. Ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriale.